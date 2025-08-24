Усик, Харлан та Верняєв продекламували вірш Симоненка на честь Дня Незалежності України – ВІДЕО
Відомі українські спортсмени привітали нашу країну віршем Василя Симоненка "Я закоханий палко, без міри".
Вірш видатного українського поета прочитали боксер Олександр Усик, фехтувальниця Ольга Харлан, біатлоністка Олена Підгрушна, борець Парвіз Насібов, фристайліст Олександр Абраменко, гімнастка Лілія Подкопаєва, борчиня Ірина Коляденко, гімнаст Олег Верняєв, фехтувальниця Влада Харькова, стрибун у воду Олексій Середа, веслувальниця Людмила Лузан і міністр Молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Нагадаємо, сьогодні 24 серпня, Україна відзначає свою 34-ту річницю незалежності.
