"Чи є в мене бажання мати більше поєдинків? Так, звичайно. Цей день мене мотивував. Але я вже говорив, що хочу приділяти більше часу своїй родині та своїм дітям.

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Три з половиною місяці я не бачив своєї родини, дружини, дітей. Лише тренування, тренування, тренування. Мої діти ростуть, а я цього не бачу. Я хочу приділяти більше часу своїй родині", – поділився Усик у коментарі Daily Mail Sport.

Нагадаємо, Олександр Усик у п'ятому раунді спочатку відправив Дюбуа в нокдаун, а потім лівим боковим нокатував суперника. Таким чином, українець став дворазовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону