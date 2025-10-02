Колишній чемпіон світу з боксу Джеймс Тоні знову нагадав про себе гучною заявою. Американець, відомий своїм різким стилем та безкомпромісними висловлюваннями, висловив бажання провести бої проти нинішніх зірок суперважкої ваги.

Тимчасовий чемпіон світу заявив про бажання побитися з Усиком

"Тайсон Ф’юрі, Олександр Усик, Ентоні Джошуа? Легка робота. Ми тренуємося, це буде легка робота, повірте мені. Я все одно нокаутую всіх цих виродків. Крапка", – цитує Тоні Secondsout.

Зазначимо, раніше екс-чемпіон світу вже коментував виступи українця, стверджуючи, що Усик поступається одразу кільком сучасним боксерам. Серед тих, кого він вважає кращими, Тоні назвав Теренса Кроуфорда, Девіда Бенавідеса (недавно переміг Олександра Гвоздика) та Джервонту Девіса.

Попри різкі слова, експерти нагадують: останній офіційний поєдинок Джеймса Тоні відбувся ще у 2017 році, а його славетна кар’єра охоплює понад 90 професійних боїв і три чемпіонські титули у різних вагових категоріях.

