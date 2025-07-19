У ніч на неділю, 20 липня, у Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Спостерігати за онлайн-трансляцією бою можна у цій новині на "Футбол 24+".

19:50. Нарешті вечір боксу розпочався! Першим у ринг вийшли грузин Лаша Гурулі та британець Джеймс Франсіс. Бій суперлегкої ваги триватиме 10 раундів.

19:45. З'явилась інформація, що судити бій буде рефері з Канади Майкл Гріффін. Він працював на поєдинку Олександра Гвоздика та Адоніса Стівенсона, після якого суперник українця впав у кому.

19:30. Вихід Олександра Усика та Даніеля Дюбуа очікується близько 23:45.

19:00. У разі перемоги Усика і відсутності в контракті з Дюбуа опції про ще один реванш, одразу 4 боксери претендуватимуть на бій з українцем. На чемпіонські поєдинки по лінії основних організацій претендують:

– WBC – Агіт Кабайєл (Німеччина) – тимчасовий чемпіон;

– WBA – Кубрат Пулєв (Болгарія) – регулярний чемпіон та Фабіо Вордлі (Велика Британія) – тимчасовий чемпіон

– WBO – Джозеф Паркер (Нова Зеландія) – тимчасовий чемпіон

– IBF – Дерек Чісора (Велика Британія) – лідер рейтингу.

Хоча самому Усику цікавіші бої з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі, або навіть Джейком Полом (поєдинок може бути організований поєдинок за правилами змішаних єдиноборств).

18:30. Долучилась до підтримки нашого чемпіона і "Служба божа України" в особі головного "Павука" – Василя Малюка.

18:10. Обʼєднаний чемпіон у середній вазі Жанібек Алімханули підтримав Олександра Усика, зробивши допис українською мовою.

17:45. Ось вам ще декілька цікавих фактів щодо фігурантів протистояння:

– цей бій стане сьомим поспіль для Усика проти британських боксерів. Попередні шість зустрічей завершились перемогою українця;

– реванш з Дюбуа – третя дилогія Усика з 2021 року. Дуелі з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа закінчилися з рахунком 2:0 на користь Олександра;

– Даніель Дюбуа – єдиний важкоатлет, який програв Усику нокаутом;

– якщо Усик переможе, то стане першим дворазовим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі в епоху трьох і більше поясів. Якщо ж тріумфує Дюбуа, то стане другим абсолютним чемпіоном світу з Великобританії (перший – Леннокс Льюїс);

– Усик вже двічі виступав у Лондоні, але жодного разу не боксував на Вемблі. Дюбуа ж нокаутував Джошуа на цьому стадіоні у вересні 2024 року;

– Дюбуа молодший за Усика на 11 років, але провів на професійному рингу на один бій більше – 24 проти 23. Натомість в українця більше перемог – 23 проти 22.

17:00. Олександр Усик під час огляду майбутнього місця бою зустрівся з новозеландським важковаговиком, тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO Джозефом Паркером.

Oleksandr Usyk and Joseph Parker came face-to-face at Wembley Stadium yesterday



Would you like to see Parker face the winner of Usyk vs Daniel Dubois 2? ️#UsykDubois2 pic.twitter.com/GMg9FinX1k — Dictate Boxing (@dictateboxing) July 18, 2025

16:30. Цікаво, що за бій з Дюбуа Усик заробить в рази більше ніж за реванш з Ф'юрі – Стали відомі точні гонорари Усика і Дюбуа за реванш – рекордні суми.

15:50. Варто зазначити, що під час битви поглядів українець був спокійний як скеля, а от його майбутній опонент відверто нервував і намагався приховати свій стан за бравурними вигуками.

USYK not fazed one bit - never has been. Dubois might as well have been shouting at the window#UsykDubois2 pic.twitter.com/2waHJs0Qqn — Boxing UK (@Boxing_UK_) July 15, 2025

Врахувавши свої прорахунки британець у фінальній візуальній дуелі поводився вже значно стриманіше.

?????????? Heavyweight Supremacy



Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois



Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/SUcmgsrTDL — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 18, 2025

15:25. Свою думку щодо майбутнього протистояння в інтерв'ю "Футбол 24" висловив і коментатор медіасервісу MEGOGO Сергій Лук'яненко.

14:50. Також пропонуємо вашій увазі прогнози легендарних боксерів та промоутерів щодо переможця мегафайту – Усик – Дюбуа 2: Льюїс, Ф'юрі, Красюк, Гвоздик, Воррен – прогнози зіркових експертів на бій.

14:25. Славень перед боєм українського та британського важковаговиків виконуватиме відома українська співачка – Усик – Дюбуа: Дорофєєва виконає гімн України перед головним боксерським поєдинком року.

14:00. Також Олександр в Лондоні долучився до популяризації українського мистецтва – Усик презентував у Лондоні відтворену мозаїку "Боривітер" – авторку вбило КДБ.

13:35. Напередодні три найтитулованіших українці в топ-лігах – Андрій Шевченко, Олександр Зінченко та Андрій Лунін – відвідали благодійну гала-вечерю Олександра Усика перед його боєм з Даніелем Дюбуа.

13:10. Народна мудрість каже, що "ворога треба знати в обличчя", тому не завадить згадати і п’ять найпам’ятніших боїв британця – Топ-5 боїв Дюбуа на профі-рингу.

12:50. Також пропонуємо ознайомитись з матеріалом щодо еволюції Даніеля після програшу українцю – Дюбуа після поразки Усику: що відбувалося в його житті та кар’єрі.

12:30. Напередодні боксери провели зважування, де важчим виявився британець – Усик та Дюбуа провели офіційне зважування перед реваншем за абсолют – відомо, скільки програв українець.

12:15. На відміну від попередніх поєдинків Усика, які часто стартували після опівночі, цей бій розпочнеться раніше. Згідно з регламентом стадіону Вемблі (Лондон), головне протистояння стартує о 23:30 за київським часом 19 липня і має завершитися до 01:00 20 липня. Вечір боксу загалом розпочнеться орієнтовно о 19:00. В Україні стежити за перебігом бою можна буде на платформі MEGOGO за наявності відповідної підписки.

Спочатку відбудуться поєдинки андеркарда (бої, що відбуваються перед головною подією). Саме від їхньої тривалості залежатиме точний час виходу на ринг головних зірок вечора – Усика та Дюбуа. Варто нагадати, що окрім Олександра участь у боксерському шоу візьмуть ще два українці – Даніель Лапін та Владислав Сіренко.

Андеркард шоу Усик – Дюбуа 2:

– Лоуренс Околі – Кевін Лерена – за пояс WBC Silver суперважкої ваги (10 раундів)

– Льюїс Едмондсон – Даніель Лапін (Україна) – за пояси IBF Intercontinental and WBA Continental напівважкої ваги (10 раундів)

– Владислав Сіренко (Україна) – Соломон Дакрес – бій суперважкої ваги (10 раундів)

– Лаша Гурулі – Джеймс Франсіс – бій суперлегкої ваги (10 раундів)

– Адам Хамед – Есекьєль Грегорес – бій суперлегкої ваги (6 раундів)

12:00. Доброго дня, шановні читачі! Ось і настав день реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. На кону бою стоятимуть усі титули дивізіону – WBA, WBC, WBO, IBO українця та IBF британця. У разі перемоги наш козак вдруге в кар'єрі стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Нагадаємо, перший бій суперники провели 26 серпня 2023 року в Польщі – Усик святкував дострокову перемогу в 9-му раунді. Тоді на кону було три пояси (WBA/IBF/WBO), які належали українцеві. З того часу Олександр уже побував абсолютним чемпіоном хевівейту, двічі побивши у 2024 році Тайсона Ф'юрі. Своєю чергою Дюбуа здобув три дострокові перемоги над Джарреллом Міллером, Філіпом Хрговічем та Ентоні Джошуа, здобувши титул IBF, від якого був змушений відмовитися Усик у зв'язку із зобов'язанням битися у реванші з Ф'юрі.

Дюбуа після поразки Усику: що відбувалося в його житті та кар’єрі