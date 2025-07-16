Усик дізнався свою позицію в новому рейтингу Р4Р за версією The Ring перед реваншем із Дюбуа
Олександр Усик залишається найвпливовішим боксером на планеті.
Об'єднаний чемпіон суперважкого дивізіону Усик посідає перше місце в оновленому рейтингу авторитетного журналу The Ring.
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Лише одна зміна відбулася в десятці найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії за версією The Ring. Американець Шакур Стівенсон на минулому тижні втретє успішно відстояв титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі, вигравши за очками у грізного претендента-панчера Вільяма Сепеду з Мексики, після чого увійшов до реєстру.
Стівенсон витіснив із топ-10 чинного чемпіона WBC напівважкого дивізіону Давида Бенавідеса. Він, як відомо, в нинішньому році провів один бій – у лютому переміг Давида Морреля.
Рейтинг Р4Р за версією The Ring (на 16.07.2025)
1. Олександр Усик (Україна / 23-0, 14 КО)
2. Наоя Іноуе (Японія / 30-0, 27 КО)
3. Теренс Кроуфорд (США / 41-0, 31 КО)
4. Дмітрій Бівол (Росія / 24-1, 12 КО)
5. Артур Бетербієв (Росія / 21-1, 10 КО)
6. Дзунто Накатані (Японія / 31-0, 24 КО)
7. Джессі Родрігес (США / 21-0, 14 КО)
8. Сауль "Канело" Альварес (Мексика / 63-2-2, 39 КО)
9. Кен Широ (Японія / 25-1, 16 КО)
10. Шакур Стівенсон (США / 24-0, 11 КО)
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