Українець Олександр Усик досі перебуває в топі боксерів від журналу The Ring.

Авторитетний журнал The Ring оновив свій рейтинг найкращих бійців світу незалежно від вагової категорії. Список вже опублікували на офіційному сайті.

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Олександр Усик залишився на першому місці у рейтингу P4P після потужного нокауту Дюбуа у матчі-реванші за звання абсолютного чемпіона світу.

А ось Даніель після поразки втратив 3 позиції у рейтингу супертяжів й тепер лише п'ятий. В топ-10 боксерів незалежно від вагової категорії британець взагалі відсутній.

Рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитро Бівол

5. Артур Бетербієв

6. Джессі Родрігес

7. Дзунто Накатані

8. Сауль Канело Альварес

9. Кенширо Тераджі

10. Шакур Стівенсон

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