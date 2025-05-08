Авторитетне у світі боксу видання The Ring презентувало оновлену версію свого рейтингу найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії (Р4Р).

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Перше місце, як і раніше, посідає українець Олександр Усик – чинний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO, WBC, IBO.

На другу позицію піднявся абсолютний чемпіон світу в другій легкій вазі Наоя Іноуе з Японії.

Замикає трійку найкращих чемпіон світу за версією WBA в першій середній вазі, а також колишній абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд зі США.

У топ-10 також входять Дмітрій Бівол, Артур Бетербієв (Канада), Джессі Родрігес (США), Дзунто Накатані (Японія), Сауль Альварес (Мексика), Кен Широ (Японія) і Девід Бенавідес (США).

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