Усик дізнався своє місце в оновленому рейтингу The Ring – екс-суперник Олександра отримав болюче виключення
Журнал The Ring оголосив нову версію власного реєстру найкращих боксерів надважкого дивізіону.
Чинний абсолютний чемпіон хевівейту Олександр Усик (24-0, 15 КО) залишається на чолі рейтингу.
Усик втратив лідерство у новому рейтингу найкращих боксерів світу
Першу позицію у регулярному реєстрі посідає британець Тайсон Ф’юрі, який, як відомо, на початку 2025 року після двох поразок від Усика оголосив про завершення своєї кар’єри.
Зовсім зник з рейтингу британський боксер Ентоні Джошуа. Причина – відсутність його боїв останнім часом. Він востаннє виходив на ринг у березні 2024 року – сенсаційно програв нокаутом земляку Даніелеві Дюбуа.
Рейтинг надважкого дивізіону від The Ring
Чемпіон – Олександр Усик
1. Тайсон Ф’юрі (34−2−1, 24 КО)
2. Джозеф Паркер (36−3, 24 КО)
3. Агіт Кабаєл (26−0, 18 КО)
4. Даніель Дюбуа (22−3, 21 КО)
5. Філіп Хрговіч (19−1, 14 КО)
6. Фабіо Вордлі (19−0−1, 18 КО)
7. Чжан Чжилей (27−3−1, 22 КО)
8. Мартін Баколе (21−2−1, 16 КО)
9. Мозес Ітаума (13−0, 11 КО)
10. Ефе Аджагба (20−1−1, 14 КО)
Усик підтвердив швидке завершення кар’єри у боксі – розповів, чим буде займатися далі