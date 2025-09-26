Чинний абсолютний чемпіон хевівейту Олександр Усик (24-0, 15 КО) залишається на чолі рейтингу.

Усик втратив лідерство у новому рейтингу найкращих боксерів світу

Першу позицію у регулярному реєстрі посідає британець Тайсон Ф’юрі, який, як відомо, на початку 2025 року після двох поразок від Усика оголосив про завершення своєї кар’єри.

Зовсім зник з рейтингу британський боксер Ентоні Джошуа. Причина – відсутність його боїв останнім часом. Він востаннє виходив на ринг у березні 2024 року – сенсаційно програв нокаутом земляку Даніелеві Дюбуа.

Рейтинг надважкого дивізіону від The Ring

Чемпіон – Олександр Усик

1. Тайсон Ф’юрі (34−2−1, 24 КО)

2. Джозеф Паркер (36−3, 24 КО)

3. Агіт Кабаєл (26−0, 18 КО)

4. Даніель Дюбуа (22−3, 21 КО)

5. Філіп Хрговіч (19−1, 14 КО)

6. Фабіо Вордлі (19−0−1, 18 КО)

7. Чжан Чжилей (27−3−1, 22 КО)

8. Мартін Баколе (21−2−1, 16 КО)

9. Мозес Ітаума (13−0, 11 КО)

10. Ефе Аджагба (20−1−1, 14 КО)

