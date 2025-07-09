Чинний об’єднавчий чемпіон надважкого дивізіону Олександр Усик увійшов до десятки найкращих представників хевівейту в історії за версією платформи DAZN – транслятора майбутнього реваншу українця з британцем Даніелем Дюбуа.

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Українець посів дев’яту позицію у рейтингу. Список найкращих очолив легендарний американець Мухаммед Алі. До першої трійки також увійшли Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд. За ними розташувалися Ларрі Холмс та Майк Тайсон.

Шоста позиція у Джо Фрейзера, сьома – у Джорджа Формана, восьме місце у Джо Луїса. Далі, нагадаємо, йде Усик, а топ-10 замикає Роккі Марчіано.

До рейтингу, як бачимо, не потрапили колишні суперники Олександра Усика – Тайсон Ф’юрі, Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа.

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