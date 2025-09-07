WBO надасть Усику 90 днів для продовження переговорів, адже суперником має бути тимчасовий чемпіон організації, повідомив президент WBO Густаво Олів'єрі. Наразі ним є Джозеф Паркер, який 25 жовтня битиметься проти Фабіо Вордлі.

Усик чекає: претендент на бій з українцем офіційно отримав наступного суперника

"Усик повинен наступним битися з тимчасовим чемпіоном WBO, без будь-яких проміжних поєдинків. Невиконання цього зобов'язання призведе до негайного застосування всіх відповідних правил і положень WBO", – наводить слова Олів'єрі WorldBoxingNews.

Нагадаємо, бій Паркер – Усик уже був санкціонований WBO, однак команда українця звернулася з проханням відкласти переговори через травму. Президент організації запевнив, що титул Усика не стане вакантним щонайменше до кінця 2025 року.

