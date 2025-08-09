Першу позицію в рейтингу посідає абсолютний чемпіон світу, володар поясів WBA, WBO, WBC, IBF у надважкій вазі Олександр Усик, повідомляє Ring Magazine.

Усик отримав попередження від боса WBO щодо наступного суперника: "Я маю грати за правилами"

Друге місце посідає чемпіон у другій легшій вазі Наоя Іноуе, а на третій сходинці розмістився володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд.

Варто зазначити, що з топ-10 вилетів відомий японський боксер Кен Шіро, який сенсаційно програв Рікардо Сандовалу. Його місце посів чемпіон напівважкої ваги Девід Бенавідес.

Рейтинг найкращих боксерів у світі за версією The Ring:

1. Олександр Усик (Україна)

2. Наоя Іноуе (Японія)

3. Теренс Кроуфорд (СШ)

4. Дмітрій Бівол

5. Артур Бетербієв

6. Джессі Родрігес (США)

7. Дзюнто Накатані (Японія)

8. Сауль Альварес (Мексика)

9. Шакур Стівенсон (США)

10. Девід Бенавідес (США)

Нагадаємо, рейтинг pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.