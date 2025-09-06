Джозеф Паркер проведе бій 25 жовтня проти Фабіо Вордлі в Лондоні.

У надважкій вазі оголошено гучний поєдинок. Як повідомляє Queensberry Promotions, тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36–3, 24 KO), який має статус обов’язкового претендента на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, вийде на ринг проти тимчасового чемпіона WBA Фабіо Вордлі (19–0–1, 18 KO).

Поєдинок відбудеться 25 жовтня на арені O2 у Лондоні, трансляцію покаже сервіс DAZN.

Бій Паркер – Усик уже був санкціонований WBO, однак команда українця звернулася з проханням відкласти переговори через травму. Президент організації запевнив, що титул Усика не стане вакантним щонайменше до кінця 2025 року.

Джозеф Паркер востаннє виходив на ринг 22 лютого, коли достроково переміг Мартіна Баколе. Його майбутній суперник Фабіо Вордлі у червні нокаутував Джастіса Гані в десятому раунді та зберіг свій чемпіонський пояс.

Поєдинок у Лондоні визначить, хто з тимчасових чемпіонів наблизиться до бою за титули абсолютного чемпіона світу.

