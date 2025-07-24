Усик анонсував вихід документального фільму про себе – назвав дату релізу
Олександр Усик повідомив про створення кінохроніки, починаючи з першого бою проти Ентоні Джошуа.
Дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Усик розповів, що незабаром з’явиться документальний фільм про нього, який охопить період його кар’єри з вересня 2021 року, коли був проведений перший бій проти британця Ентоні Джошуа.
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"Є в мене член команди, який знімає про мене документальне кіно. Його звати Пабло. Вже на завершальній стадії це кіно. Він почав знімати його ще до першого бою з Ентоні Джошуа, і весь цей час матеріал знімається. Думаю, що наприкінці року вже вийде документалка", – передає слова Усика YouTube-канал "ПравдаТУТ Львів".
Олександр Усик 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі виграв нокаутом у п’ятому раунді у британця Даніеля Дюбуа. Перемога дозволила українцю вдруге стати абсолютним чемпіоном хевівейту.
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