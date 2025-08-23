В WBO розповіли, коли дадуть відповідь на запит Олександра Усика щодо перенесення перемовин про бій з Джозефом Паркером.

Президент Всесвітньої боксерської організації Густаво Олівері повідомив що рішення щодо організації поєдинку між Усиком та Паркером буде ухвалено в понеділок.

"Усик попросив про продовження перемовин щодо бою з Паркером, і Комітет ухвалить рішення найближчого понеділка", – сказав Олівері для Tribuna.

Нагадаємо, Олександр Усик попросив WBO відтермінувати перемовини про бій з Паркером через травму спини. 24 липня організація зобов'язала сторони домовитися про поєдинок та надала їм 30-денний термін для досягнення угоди. Якщо WBO не підтримає запит Усика, тоді, імовірно, будуть оголошені промоутерські торги.

