Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) виступив на представленні відтвореної мозаїки Алли Горської "Боривітер", яка була пошкоджена внаслідок обстрілів Маріуполя.

Титулований боксер висловив впевненість у тому, що Україна відновиться так само, як твір Алли Горської.

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"Росія руйнувала у моєму місті, моїй країні, Росія зруйнувала лікарні, Росія зруйнувала школи. Росія зруйнувала життя українців – але ми виживемо. Ми відбудуємо нашу країну, як мозаїку, шматочок за шматочком", – наводить слова Усика The Straits Times.

Додамо, що презентація відтвореної мозаїки відбулася на Трафальгарській площі в Лондоні, в заході взяв участь британський підприємець Річард Бренсон. Оригінальна мозаїка "Боривітер" Алли Горської була створена у 1967 році. Витвір мистецтва був серйозно пошкоджений внаслідок обстрілів російської армії. Наразі її доля невідома.

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