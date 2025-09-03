"Олександр Усик – хороший танцюрист. Було приємно бачити, як він насолоджується та розважається. Якщо WBO розслідує це, то саме так вони й вирішили.

Я сподіваюся найближчим часом домовитися про свій наступний бій. Я дуже хочу битися з Усиком, але якщо я не зможу його отримати, то хотів би зустрітися з будь-ким із п’ятірки чи десятки найкращих у світі", – цитує Джозефа Паркера Boxing Scene.

Нагадаємо, що представники WBO після славнозвісного відео з танцем вимагають в Олександра Усика надати медичні докази травми, через яку він просив перенести початок перемовин щодо свого наступного бою. Джозеф Паркер є найімовірнішим претендентом на поєдинок з українцем, але серед інших кандидатів все частіше лунає ім'я Мозеса Ітауми.

WBO зобов'язала Усика надати медичний висновок після відео з танцями: "Візуальні матеріали суперечать заявам команди"