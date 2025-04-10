Світова боксерська організація (WBO) стоїть перед вибором, чи відсувати Джозефа Паркера у черзі претендентів на бій з Олександром Усиком.

Для повернення звання абсолютного чемпіона українцю бракує пояса IBF. Усик володів ним після першої перемоги над Ф'юрі, однак обрав реванш з Тайсоном і без бою "передав" його обов'язковому претенденту – Даніелю Дюбуа.

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Тепер схожа історія розгортається по лінії WBO з Джозефом Паркером. Новозеландець став обов'язковим претендентом на інший пояс Усика, проте українець явно волів би спочатку побитися з Дюбуа і знову об'єднати усі титули у себе. Саме про такий намір нещодавно повідомив менеджер Олександр Красюк, а сьогодні відповідна офіційна петиція надійшла у WBO, інформує Sky Sports.

"У нашому комітеті перебуває петиція з проханням розглянути можливість об'єднавчого бою Усик – Дюбуа для консолідації чемпіонських титулів у важкій вазі. Після офіційного рішення з цього питання ми публічно оголосимо свій вердикт, враховуючи обов'язковий статус Паркера", – повідомив президент WBO Густаво Олів'єрі.

Нагадаємо, Дюбуа вже перетинався з Усиком у 2023-му. Британець завдав українцю скандального удару нижче пояса, а потім програв у 9-му раунді технічним нокаутом.

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