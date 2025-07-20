Українець переміг британця на його ж території (лондонський стадіон Вемблі) і знову об'єднав у своїх руках усі пояси надважкої ваги.

Усик – Дюбуа 2 – відеоогляд бою, який знову зробив українця абсолютним чемпіоном

Усик у п'ятому раунді спочатку відправив Дюбуа в нокдаун, а потім лівим боковим нокатував суперника. Втім, Олександр мав відчутну перевагу і в суддівських записках. Канадець Бенуа Руссель віддав українцю всі 4 попередні раунди (40-36), а американці Патрік Морлі і Майк Росс побачили Дюбуа кращим лише в третьому раунді (39-37).

Нагадаємо, для 38-річного Усика це друга перемога нокаутом у супертяжах. Попередня була також проти Дюбуа 2 роки тому.

Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону