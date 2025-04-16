Президент WBO Густаво Олів'єрі зізнався, чому дозволив проведення бою між українцем та британцем пропри те, що наступним у черзі був обов'язковий претендент Джозеф Паркер.

"Команда Усика подала прохання дозволити бій за всі титули. І ми це зробили з огляду на вигоду для спорту від бою за всі титули, а також спірний характер першого поєдинку Усика та Дюбуа.

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Нам здається, що бій за всі титули йде на користь боксу", – цитує Олів'єрі BoxingScene.

Нагадаємо, WBO вимагала від Усика захисту титулу з тимчасовим чемпіоном за цією версією – Джозефом Паркером. Водночас IBF хотіла від Дюбуа поєдинку з легендарним Дереком Чісорою. Втім обидві організації готові були піти на поступки, якщо сторони домовляться про бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Напередодні ж стало відомо, що переговори перебувають на фінальній стадії. Попередньо бій-реванш має відбутися 12 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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