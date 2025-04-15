Схоже, українському та британському боксерам вдалось домовитись про повторний поєдинок, в якому визначиться абсолютний чемпіон світу.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) перебувають на фінальній стадії укладання угоди про бій-реванш, повідомляє The Ring.

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За інформацією джерела, бій має відбутися 12 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Нагадаємо, українець та британець зібрали чемпіонські титули за всіма найпрестижнішими версіями. Усик володіє поясами WBC, WBO та WBA, а Дюбуа – IBF. У протистоянні між ними може визначитися новий абсолютний чемпіон світу.

Цікаво, що Даніель отримав свій пояс після добровільної відмови від нього Усика. Олександр після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі в травні минулого року став абсолютним чемпіоном світу, однак був змушений відмовитися від титулу IBF. Організація вимагала захисту чемпіонства, а українець не міг цього зробити через зобов'язання провести реванш з Ф'юрі. Тому в повторному бою Усик – Ф'юрі на кону стояли три пояси – WBC WBA та WBO.

Своєю чергою Дюбуа здобув титул IBF, здолавши в поєдинку за вакантний пояс Ентоні Джошуа. У першому захисті титулу Дюбуа мав битися з новозеландцем Джозефом Паркером 22 лютого, але через хворобу відмовився від бою.

Варто зазначити, що міжнародні боксерські організації висувають свої умови до бійців. Зокрема WBO вимагає від Усика захисту титулу з тимчасовим чемпіоном за цією версією – Джозефом Паркером. Водночас IBF вимагає від Дюбуа поєдинку з легендарним і підстаркуватим Дереком Чісорою. Втім обидві організації готові піти на поступки, якщо сторони домовляться про бій за титул абсолютного чемпіона світу.

До слова, Усик та Дюбуа вже зустрічалися між собою у серпні 2023 року. Тоді українець переміг суперника нокаутом у дев'ятому раунді.

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