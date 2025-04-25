Раніше була інформація, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті відбудеться 12 липня, у той же день, що й поєдинки Едгар Берланга – Хамза Шираз і Шакур Стівенсон – Вільям Зепеда. Втім, видання Ring Magazine поділилося новим інсайдом. Усик та Дюбуа нібито зійдуться 19 липня на лондонському Вемблі.

Бій Усика під загрозою – IBF наказала Дюбуа провести поєдинок з жертвою Кличка

Це повідомлення не сподобалося менеджеру українця Егісу Клімасу. Він у соцмережі X накинувся на інсайдера Ring Magazine Майка Коппінджера, якого раніше називав "виродком" через поширення неправдивої інформації про Усика та інших своїх боксерів.

"Що я можу сказати щодо твого брейкінга? І ти ще дивуєшся, чому ніхто тебе не любить і не хоче тиснути тобі руку? Ти нічого не знаєш про бокс, але добре вмієш поширювати чутки", – написав Клімас.

What can I tell you breaking news??? And why you wonder nobody likes you or shakes your hand??? You know nothing about boxing but good at spreading rumors. Braking news https://t.co/cgHKXCFbem — Egis Klimas (@KlimasBoxing) April 25, 2025

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