"Удари по корпусу є безумовною слабкою стороною Усика. Це було помітно ще з аматорських часів. Це було видно і в першому поєдинку з Даніелем Дюбуа, і в інших поєдинках: з такими ударами в нього дійсно виникають проблеми. Дюбуа цим намагатиметься скористатися.

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Хоча, з іншого боку, Усик – це боксер, який, як він показав у боях з Джошуа й Ф’юрі. Він приймав дуже жорсткі удари по корпусу, особливо від Ф’юрі – а ми всі знаємо, скільки він важить і яка в нього сила.

Однак проблема все одно є – ми бачили це ще в любителях. У бою з Бетербієвим після удару по корпусу він опинився на настилі. Щось схоже було і в бою з Гловацьким – після удару по корпусу в нього виникли труднощі. Ми завжди бачили, що він цього не любить, що йому це не подобається.

З іншого боку, такі удари ще потрібно донести, тому що в Усика неймовірна робота ніг. Це точно буде частиною тактики Дюбуа – бити по корпусу. Також тиснути на нього, не дати увійти в ритм. І скорочувати ринг. Швидкість – це головна зброя Усика. Якщо йому вдається нав’язати свій темп – суперник у біді. Усик стає кращим із кожним раундом", – поділився Бенте у коментарі для Boxpodcast.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться вже сьогодні, 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Початок орієнтовно о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усик володіє пасками WBC, WBO, WBA та IBO проти одного IBF у Дюбуа.

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