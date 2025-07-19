Перед поєдинком Олександра Усика та Даніеля Дюбуа український хевівейт отримає потужну підтримку від однієї з найпопулярніших співачок країни.

"Цього разу, 19 липня, українського чемпіона підтримуватимуть не тільки його команда та вболівальники, а й одна з найвідоміших співачок країни – знаменита поп-зірка DOROFEEVA, яка матиме честь виконати національний гімн", – йдеться у повідомленні Queensberry.

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Варто зазначити, що Надя Дорофєєва з 2010 по 2020 роки виступала в гурті "Время и стекло", а зараз розвиває сольну кар'єру. Її пісні регулярно потрапляють у топи таких музичних майданчиків, таких як Spotify, Apple Music чи YouTube Music в Україні.

Нагадаємо, поєдинок-реванш Усик – Дюбуа відбудеться вже сьогодні, 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Початок орієнтовно о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усик володіє пасками WBC, WBO, WBA та IBO проти одного IBF у Дюбуа. У першому бою, який відбувся у серпні 2023-го року Усик переміг нокаутом у 9 раунді, хоча команда британця і досі вважає, що переможцем мав стати Дюбуа, коли відправив Олександра на канвас рингу ударом нижче пояса.

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