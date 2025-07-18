Вже 19 липня відбудеться довгоочікуваний реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Мільйони шанувальників боксу по всьому світу роблять прогнози на бій двох найкращих супертяжів останніх років. Відомі боксери та промоутери – теж не виключення.

Бій Усик – Дюбуа 2: де і коли дивитися в Україні реванш Олександра проти британця

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Джон Ф'юрі

Батько Тайсона Ф'юрі має складні відносини з Усиком і його командою після останніх боїв Олександра, а тому віддає невеличку перевагу Дюбуа:

– Дюбуа фаворит і має хороші шанси на перемогу. Даніель ще молодий та досить сильний і має потужність, але Усик залишається майстром техніки.

Леннокс Льюїс

Легендарний олімпійський чемпіон 1988 року та чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версіями WBC, IBF та WBA впевнений в Даніелю Дюбуа.

"Гадаю, що Дюбуа готовий. Даніель пройшов через випробування та негаразди. Він – вбивця королів. Дюбуа має велику силу, до того ж він уже бився з Усиком і вклав його на канвас. Було б чудово, якби Дюбуа переміг, і я думаю, він це зможе зробити. Це важке завдання, але йому під силу", – сказав Льюїс.

Х'юї Ф'юрі

А ось брат Тайсона Ф'юрі не згоден із батьком і вважає, що Усик знову переможе:

"Я не думаю, що Дюбуа може щось зробити інакше. Я вважаю, Усик його вже розкусив. Це буде повтор. Вважаю, що це буде легка ніч для Усика", – спрогнозував брат Тайсона.

Джозеф Паркер

Чинний чемпіон світу за версією WBO, з яким Дюбуа нещодавно скасував бій, не виключає перемогу Даніеля, але також вказує на досвід Усика:

– Ніколи не можна недооцінювати Дюбуа. Він може перемогти. У першому бою між ними Усик сильно домінував, поки Дюбуа не спіймав його тим ударом нижче пояса. У другому бою Олександр вийде зі звичайною впевненістю через досвід першого бою.

Тоні Беллью

Колишній суперник Усика та екс-чемпіон світу за версією WBC (2016-2017) в першій важкій вазі впевнений, що Олександр повторить результат першого бою.

"Я не думаю, що Даніель Дюбуа здатний перемогти Олександра. Я обираю Усика. Вважаю, що він може зупинити Дюбуа. Цей хлопець вийшов у ринг проти височенного монстра Тайсона Ф'юрі й прорахував його. Він бився з одним із найкращих панчерів у світі, Ентоні Джошуа, і переміг його двічі. Він уже перемагав Дюбуа і зробить це ще раз", – розповів Беллью.

Дерек Чісора

Жертва Віталія Кличка та Олександра Усика щиро вірить у свого земляка:

– Чи здатний Дюбуа зараз перемогти Усика? Так, чому ні? З огляду на те, який хід набрав Дюбуа, він може впоратися з українцем.

Теренс Кроуфорд

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі давно захоплюється Олександром, тому вже обрав свого фаворита:

– Звичайно, що Усик переможе. У першому бою був удар нижче пояса, Усик його знову поб'є.

Ділліан Вайт

"Проти Усика тяжко битися, але Дюбуа змінився і зараз він в хорошій позиції. Але вважаю, що Даніель занадто агресивний, що може зіграти проти нього", – каже 37-річний британський суперваговик.

Мозес Ітаума

Найперспективніший боксер сучасності заявив, що поважає Усика, але Дюбуа має хороші шанси на перемогу:

– Усик? Очевидно, що Олександр – дуже хороший боксер. Те, що він зробив і чого він досяг – лише двоє людей таке зробили. Знімаю капелюха перед ним, але він не невразливий. Дюбуа може влучити.

Тайсон Ф'юрі

Циганський король, який двічі програв Усику, здивував своєю щирою вірою у свого екс-суперника.

"Усику вже 38 років. Він наближається до завершення своєї кар'єри. Бокс – це спорт не для старих, а для молодих. Завжди вважав, що Олександр переможе Дюбуа вдруге. Він зробив це в першому бою і повторить зараз. Втім, сказати точно я не можу, тому що це суперважка вага", – сказав 36-річний боксер.

Олександр Гвоздик

Український екс-чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC, звісно ж, впевнений у перемозі Усика:

– Даніель Дюбуа дійсно додав, але я не думаю, що ми це помітимо у бою з Олександром. Нові "фокуси" Дюбуа не спрацюють проти розумного та швидкого Усика. Тому, гадаю, ми побачимо бій, дуже схожий на перший.

Френк Воррен

Промоутер Дюбуа запевняє усіх у майбутній перемозі Даніеля.

"На кону – чотири титули надважкої ваги, і вперше в історії британський боксер зможе їх завоювати. Даніель це зробить і увійде в історію в цьому поєдинку проти непереможного боксера, якого багато хто вважає найкращим супертяжем у XXI столітті", – пообіцяв Воррен.

У першому поєдинку Усик-Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг "Динаміта" Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!



Олександр Красюк

Вже колишній промоутер Олександра Усика вболіватиме за українця, але серйозно застеріг його перед реваншем:

– Цей бій, я вважаю, буде значно важчим для Усика. Дюбуа – вже не молодий проспект, а дорослий боєць і чемпіон IBF. Він став фізично сильнішим, досвідченішим. Йому 27, тоді як Усику – 38. І якщо Усик уже на вершині, то Дюбуа ще має куди рости. Це реально небезпечний бій. Найважливіше для Усика – не вигадувати нічого нового, а робити все те, що й завжди.

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