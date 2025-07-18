Олександр Усик та Даніель Дюбуа зійдуться у реванші, який подарує хевівейту абсолютного чемпіона. Де та коли дивитися трансляцію бою, підкаже "Футбол 24+".

Усик – Дюбуа 2: де і коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу / Photo by Richard Pelham/Getty Images

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться вже завтра (19 липня) на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Початок орієнтовно о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усик володіє пасками WBC, WBO, WBA та IBO проти одного IBF у Дюбуа.

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MEGOGO покаже в Україні поєдинок Усик – Дюбуа 2 та весь файткард вечора за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Трансляція вже традиційно буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Вечір боксу на медіасервісі стартуватиме о 19:10 за Києвом з аналітичної студії. Головний поєдинок розпочнеться приблизно після 23:00. Згідно з регламентом Вемблі, вечір боксу має завершитися до 01:00 за Києвом (23:00 за місцевим часом).

Ведучими студії будуть Артем Панченко і Олександра Кучеренко, а їхніми гостями – олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, журналіст Андрій Розанов і промоутер Top Boxing Generation Влад Єлисєєв.

Володимир Кобельков з місця подій на лондонській арені Вемблі прокоментує головний бій вечора та поєдинок українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна проти британця Льюїса Едмонсона за титули IBF та WBA Continental. Інші бої карду коментуватимуть Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян.

Нагадаємо, MEGOGO транслював і перший бій Усика та Дюбуа, який відбувся в серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев’ятому раунді.

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