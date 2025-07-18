Даніель Дюбуа не обіцяє, що зможе нокаутувати Олександра Усика у реванші за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

– До великого бою залишилось 24 години. Що у тебе на думці зараз?

– Я зосереджений, налаштований. Я не можу дочекатись.

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– З тобою буде понад 90 тисяч глядачів завтра. Нація підтримує тебе, вони хочуть нового абсолютного чемпіона. Одне питання – ти збираєшся нокаутувати Усика?

– Я збираюся перемогти будь-якими необхідними засобами, – заявив Дюбуа після зважування, де він виявився на 7,5 кілограмів важчим за Усика (110,6 проти 103,1).

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні Вемблі, початок орієнтовно о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усик володіє пасками WBC, WBO, WBA та IBO проти одного IBF у Дюбуа.

Боксери вже зустрічалися в серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев’ятому раунді, хоча перед цим у п'ятому пережив неприємні хвилини через удар британця нижче пояса.

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