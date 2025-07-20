Усик – Дюбуа 2 – відеоогляд бою, який знову зробив українця абсолютним чемпіоном
08:36 - Читати іншою мовою
Олександр Усик впевнено переміг Даніеля Дюбуа в реванші за звання абсолютного чемпіона надважкої ваги. Дивіться головні моменти та нокаут від українця.
Перші 4 раунди минули у доволі рівній боротьбі. Дюбуа навіть частіше забирав центр рингу і регулярно затискав Усика в куті.
Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону
Швидка розв'язка настала у п'ятій трихвилинці. Усик вкотре опинився в куті, але піймав Дюбуа правим боковим. Нокдаун. Британець встав, однак ненадовго. Лівий боковий остаточно "вклав спати" господаря Вемблі, а Усика знову зробив абсолютним чемпіоном.
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