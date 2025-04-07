"Було дуже складно починати життя з нуля. У США я прилетіла, маючи тисячу доларів запасу. Бо я не розраховувала потрапити на інший кінець світу, коли їхала з України. Думала, що орендую квартиру і буду готуватися до боїв. Деякий час поживу в борг, а потім погашу його з гонорарів. Але вийшло так, що людина, яка зробила мені запрошення, запропонувала ще й житло безкоштовно. Це допомогло зекономити гроші. І з цього почався мій автобізнес в Америці.

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Усе почалося з купівлі колеса від мотоцикла Harley Davidson. Воно коштує нормальних грошей. А тут хтось через оголошення хотів дуже швидко продати. Я взяла і перепродала його дорожче. І наступна покупка була машина за 300 доларів, яка стояла в когось у городі 11 років. Яка поросла бур’яном, вгрузла в землю, там взагалі згнила бензопомпа. За ті 300 доларів купилась та машина. Почистилась, помилась, відремонтувалась і оперативно продалась. Тому що дешеві машини тут розходяться дуже швидко. Тут дуже багато мексиканців, які люблять таке купувати. Люди можуть їздити без бамперів, з пом’ятими дверима – вигляд не важливий. В інших штатах так не дозволено, а тут, у Нью-Мексико, простіше. Головне – не порушуй.

Потім пішла дорожча машина – за тисячу доларів з хвостиком. І так потрошку, потрошку набрали обертів: 2 машини, 3 машини. Зараз у нас 8 машин на колесах. Купуємо, доводимо до хорошої кондиції і продаємо. На початках було дуже тяжко, рахувала кожен долар. Заходила в магазин і думала: "Жах, хліб по 40 гривень". Хоча зараз вже й в Україні така ціна.

Ще розкажу про плюси Америки. Якщо чесно, тут трохи більше свободи відчувається. І перспектив набагато більше. Багато людей думають, що ти приїдеш у США – і тобі посиплються гроші з дерев. Звісно, так не є. Тут реально треба пахати. Але! Якщо ти працюєш і розвиваєшся, то за ті самі зусилля, які ти б докладав в Україні, тут ти матимеш набагато більше!

Скільки років я жила в Україні, там я собі на квартиру не заробила. А тут... Ну, я ще квартири не купила, але просто збираю гроші на інші потреби. Тут реально придбати житло за 2-3 роки. А якщо взяти кредит, то ще швидше. Хоча я кредити не беру. Та, думаю, що не за горами той час, коли можу щось придбати", – розповіла Овчиннікова в інтерв'ю Спорт24.

Нагадаємо, 37-річна спортсменка нині готується до бою з Чаз Готті, який відбудеться 12 квітня в Альбукерке.

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