Аманда Анісімова, Іга Свьонтек, Кароліна Мухова та Наомі Осака розіграли путівки до топ-4 Відкритого чемпіонату США. Результати та звіт — у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, 1/4 фіналу

Аманда Анісімова (США, WTA № 9) – Іга Свьонтек (Польща, WTA № 2) – 6:4, 6:3

Кароліна Мухова (Чехія, WTA № 11) – Наомі Осака (Японія, WTA № 23) – 4:6, 6:7 (3:7)

Свьонтек увірвалася в 1/4 фіналу US Open – відправила додому "нейтральну" росіянку

Американська тенісистка, дев'ята ракетка світу Аманда Анісімова вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату США 2025. У чвертьфіналі американка у двох сетах обіграла другу сіяну Ігу Свьонтек за 1 годину і 38 хвилин. Це була друга зустріч суперниць. Анісімова взяла реванш у Свьонтек за розгромну поразку у фіналі Вімблдона-2025 (0:6, 0:6).

Наомі Осака і Кароліна Мухова провели п'яте очне протистояння. Наомі втретє здолала Кароліну. У чвертьфіналі японка у двох сетах переграла чешку за 1 годину і 44 хвилини. Наомі вийшла до п'ятого півфіналу в кар'єрі на турнірах Grand Slam. Японка має на своєму рахунку чотири трофеї на мейджорах, зокрема два на US Open: у 2018 і 2020 роках.

У LIVE-рейтингу WTA Наомі йде вже 14-ю. Осака стала третьою тенісисткою у Відкритій ері, якій вдалося виграти свої перші п'ять чвертьфіналів в одиночному розряді на GS після Кріс Еверт і Аріни Соболенко.

Осака в Нью-Йорку також вже пройшла Грет Міннен, Хейлі Баптист, Дар'ю Касаткіну і Коко Гофф. Її наступною суперницею буде Аманда Анісімова.

