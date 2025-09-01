Марта Костюк із Єленою-Габріелою Русе у двох сетах здолали Хаддад Майя та Лауру Зігемунд і вийшли до 1/8 турніру.

US Open-2025, хард, жінки, пари, 1/32 фіналу

Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) / Лаура Зігемунд (Німеччина) – 6:3, 6:2

Костюк впевнено вийшла до другого кола парного розряду US Open – матч тривав менше години

Українська тенісистка Марта Костюк у дуеті з румункою Єленою-Габріелою Русе успішно подолали друге коло парного розряду на Відкритому чемпіонаті США. У двох сетах вони здолали 14-й сіяний тандем – бразилійку Беатріс Хаддад Майя та німкеню Лауру Зігемунд.

Поєдинок тривав менше півтори години та проходив під контролем Костюк та Русе. Вони агресивно діяли на прийомі, реалізували кілька брейків і не дозволили суперницям повернути інтригу у другій партії.

Завдяки цій перемозі Костюк та Русе виходять до 1/8 фіналу парного турніру US Open-2025.

Костюк дізналася, коли зіграє історичний матч за вихід у чвертьфінал US Open – важкий календар для українки