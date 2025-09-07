US Open-2025, хард, жінки, фінал

Аріна Соболенко (WTA № 1) – Аманда Анісімова (США, WTA № 9) – 6:3, 7:6 (7:3)

Стали відомі обидві фіналістки US Open-2025 – трофей розіграють перша та дев’ята ракетки світу

В ніч на 7 вересня відбувся фінальний матч у жіночому одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті США 2025. Титул розігрували перша та дев’ята ракетки світу – Аріна Соболенко та Аманда Анісімова. Це була десята зустріч суперниць. Цікаво, що до звітного протистояння рахунок був 6:3 на користь Аманди Анісімової.

Перший сет розпочався з нав’язаної боротьби Анісімової на подачі Соболенко. Анісімова мала три брейкпойнти, але зрештою дозволила суперниці втримати свою подачу. І вже у наступному геймі американка віддала власну. Втім, треба віддати належне Анісімовій, адже вона виграла три гейми поспіль і повела у сеті 3:2. Що відбулося далі – пояснити важко. Соболенко взяла чотири гейми поспіль, зробивши два брейки, й упевнено закрила першу партію 6:3.

Мабуть, показовою була статистика американки на другій подачі: лише 20% виграних м’ячів суттєво завадили Анісімовій. Також приверє до себе увагу величезна кількість невимушених помилок: 15 проти 4. Соболенко була набагато зібранішою, що зрештою й допомогло їй виграти перший сет.

Друга партія проходила у схожій манері. Сет почався нервово для американки – Соболенко нав’язала серйозну боротьбу на подачі Анісімової, легко беручи свої гейми. Це зрештою призвело до швидкого брейку – перший номер світового рейтингу повела 3:1. Невеличка інтрига відродилася у шостому геймі – Соболенко "під нуль" віддала свою подачу, і рахунок став 3:3 у другому сеті. Але миттєво Анісімова відповіла люб’язністю та подарувала суперниці брейк.

Втім, Анісімова боролася до кінця. Соболенко подавала на матч, але американка блискуче відзахищалася, зрівнявши рахунок – 5:5. Як наслідок, друга партія перейшла у тайбрейк. У цій тенісній "лотереї" успішнішою була Соболенко, яка скористалася нервами американки та її слабкою подачею у вирішальний момент зустрічі.

У підсумку – перемога Соболенко з рахунком 6:3, 7:6.

Соболенко зуміла зберегти титул у Нью-Йорку – для білоруски це вже четверта перемога на турнірах Grand Slam.

Анісімова ж вдруге грала у фіналі мейджора. У липні американка без шансів поступилася Ізі Свьонтек у вирішальному матчі Вімблдону з рахунком 0:6, 0:6.

