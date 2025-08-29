Відкритий чемпіонат США з тенісу дістався до третього раунду.

26 гравців з чоловічого та жіночого одиночних розрядів не протрималися у турнірній сітці US Open-2025 до третього раунду.

У чоловіків завершили боротьбу 14 з 32-х сіяних тенісистів, а у жінок – 12.

У першому раунді у розряд глядачів перейшли Даніїл Медведєв (13-й номер посіву), Уго Умбер (22), Алекс Міхельсен (28), Таллон Грікспор (29), а також Медісон Кіз (6), Еліна Світоліна (12), Клара Таусон (14), Діана Шнайдер (20), Вікторія Мбоко (22), Вероніка Кудерметова (24), Софія Кенін (26) та Даяна Ястремська (30).

Другий раунд мейджору став завершальним для Джека Дрейпера (5, відмова), Карена Хачанова (9), Хольгера Руне (11), Каспера Рууда (12), Якуба Меншика (16), Алехандро Давідовича-Фокіна (18), Франсіско Черундоло (19), Стефаноса Ціціпаса (26), Брендона Накашими (30), Габріеля Діалло (31), а також Белінди Бенчіч (16), Людмили Самсонової (17), Олени Остапенко (25) та Маккартні Кесслер (32).

Нагадаємо, що чинними чемпіонами US Open є Яннік Сіннер у чоловіків та Аріна Соболенко у жінок.

