Відбувся фінальний матч US Open-2025 в парному розряді серед чоловіків. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, чоловіки, пари, фінал

Марсель Гранольєрс (Іспанія) / Орасіо Себальос (Аргентина) – Джо Солсбері / Ніл Скупскі (Велика Британія) – 3:6, 7:6 (7:4), 7:5

Фінал чоловічих пар на Відкритому чемпіонаті США-2025 подарував справжню драму. На корті зійшлися п’ята сіяна пара Марсель Гранольєрс (Іспанія) / Орасіо Себальос (Аргентина) та шостий номер посіву – британці Джо Солсбері / Ніл Скупскі.

Матч тривав 2 години та 25 хвилин та завершився перемогою Гранольєрса і Себальоса. Після розміну партіями, у вирішальному сеті іспано-аргентинський тандем відіграв три матчболи на подачі суперників у 10-му геймі, після чого здійснив брейк і впевнено подав на чемпіонство.

Для Гранольєрса та Себальоса цей трофей став другим поспіль на турнірах Grand Slam. У червні вони святкували перемогу на Ролан Гаррос, де також у фіналі обіграли дует Солсбері/Скупскі.

На шляху до титулу в Нью-Йорку чемпіони подолали опір пар Кецманович/Меджедович, Макдональд/Куїнн, Павлашек/Зеліньскі, Францен/Хасе та Кеш/Трейсі.

Таким чином, Гранольєрс і Себальос оформили дубль Grand Slam у сезоні-2025 та підтвердили статус однієї з найсильніших пар сучасного тенісу.

