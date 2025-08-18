Стало відомо, хто буде офіційним транслятором Відкритого чемпіонату США з тенісу-2025, матчі кваліфікації якого розпочнуться вже сьогодні вночі. Де і коли дивитися ігри цього турніру – підкаже "Футбол 24+".

Вже скоро стартує US Open – останній турнір Великого шлему в році.

Українки отримали суперниць у першому раунді кваліфікації US Open-2025

Де і коли дивитися US Open-2025? Американський мейджор з українським коментарем покаже платформа MEGOGO, а також інші офіційні транслятори телеканалів Eurosport. Українську аудіодоріжку було додано завдяки співпраці медіасервісу MEGOGO та Warner Bros. Discovery.

Основна сітка четвертого турніру Великого шлему розпочнеться 24 серпня та завершиться 7 вересня. Перші прямі трансляції кваліфікаційних ігор турніру заплановані на 18 серпня. В Україні матчі можна буде переглянути на лінійних телеканалах Eurosport.

Якщо поєдинки українських тенісисток не увійдуть до ефіру Eurosport 1 або Eurosport 2, MEGOGO покаже їх з українським коментарем ексклюзивно на власній платформі.

Нагадаємо, що до основної сітки американського Грендслему цьогоріч потрапили чотири українські тенісистки в одиночному розряді: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Ще дві наші спортсменки, Олександра Олійникова й Валерія Страхова, увійшли до резервного списку. У 2024 році саме на цьому турнірі в парному розряді тріумфувала українка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко.

Чоловік Світоліної дізнався імена своїх суперників у міксті US Open-2025