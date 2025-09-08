US Open-2025, чоловіки, фінал

Яннік Сіннер (Італія, АТР № 1) – Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 2) – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Сіннер і Алькарас встановили досягнення, яке майже неможливо буде перевершити

З початку сезону 2024 року Сіннер чи то Алькарас виграли 16 з 17 турнірів на рівні ATP, в яких вони обидва брали участь. Єдиним винятком був Мастерс минулого року у Мадриді, де титул забрав Андрій Рубльов. Тому не було нічого дивного у тому, що вони знову зустрілися у фіналі Відкритого чемпіонату США.

У стартовому сеті Алькарас одразу потужно зробив брейк Сіннеру, повторив це у сьомому геймі та переміг 6:2. Сіннер не розгубився та з одним брейком виграв другу партію.

Алькарас, програвши сет, зупинився на позначці у 19 виграних партій поспіль на US Open. Він не зміг перевершати земляка Рафу Надаля, який у 2010 році також взяв 19 сетів поспіль, а потім програв другу партію Новаку Джоковичу у фіналі турніру.

Загальний рахунок фіналу став рівним, як і шанси суперників на перемогу. Єдине: вони по черзі дозволяли собі провали, якими сильно дивували. Яскравий приклад цьому стався у третьому сеті, який Алькарас забрав собі, маючи перевагу 5:0 під час його проведення.

Четверта партія пройшла під знаком рівного протистояння – було видно, що на корті суперники, які варті один одного. У п'ятому геймі Алькарас забрав подачу Сіннера, після чого повів у рахунку 4:2. Це була майже перемога, але її треба було довести до логічного завершення. У Карлоса вистачило запалу стримати спроби італійця перехопити ініціативу – він виграв партію, а з нею і весь фінал.

Зустріч тривала 2 години 44 хвилини.

Карлос Алькарас вшосте переміг на турнірі серії Grand Slam та вдруге став переможцем Відкритого чемпіонату США.

