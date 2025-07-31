WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 фіналу

Анастасія Павлюченкова (WTA № 30) – Єва Лис (Німеччина, WTA № 69) – 3:6, 4:6

Світоліна та Стародубцева здобули у Монреалі комфортні перемоги – українки вийшли до 1/16 фіналу турніру WTA 1000

23-річна Лис, яка народилася в українській столиці, стала учасницею 1/16 фіналу великого хардового турніру у Монреаля. Вона впевнено розібралася з так званою "нейтральною" Анастасією Павлюченковою з Росії.

Павлюченкова славнозвісна тим, що у липні після поразки на Вімблдоні прийшла на прес-конференцію з пляшкою пива та публічно його пила, нехтуючи всіма нормами спортивної етики.

Лис вперше у кар’єрі вийшла до третього кола "тисячника". Там на неї чекає третя ракетка світу Іга Свьонтек з Польщі.

Росіянка зганьбилася після поразки на Вімблдоні – прийшла на прес-конференцію з пляшкою пива (ВІДЕО)