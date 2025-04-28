У фінальному матчі серії Ньйон здолав Фрібург з рахунком 69:58 та встановив остаточний підсумок протистояння – 3:1. Міріам Уро-Ніле зіграла 38 хвилин у матчі та оформила дабл-дабл, в її активі 14 очок, 13 підбирань та 2 передачі.

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Загалом цього сезону 30-річна українка провела 28 матчів за клуб та набирала в середньому 15,4 очка, 6,8 підбирання та 1,8 передачі за гру. Крім чемпіонату Швейцарії, Ньйон також здобув перемогу у Єврокубку та Кубку країни.

Додамо, що Міріам Уро-Ніле в Україні виступала за Тім-СКУФ з Києва, Франківськ та Київ-Баскет. За кордоном крім Ньйона вона грала за французький Дюнкерк, бельгійський Касторс Брейн та швейцарський Фрібур.

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