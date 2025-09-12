Ураган та Авалон провели стартовий поєдинок третього туру сезону-2025/26. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Екстра-ліга 2025/26, 3-й тур

Ураган – Авалон – 7:3

Голи: Ткачук, 5, Клімчук, 11, 27, Британ, 15, 18, Дичук, 39, 40 – Поплєвічев, 12, Гурєєв, 21, 21.

Івано-Франківський Ураган у поточному сезоні ще не перемагав. Спочатку він поступився 1:3 ХІТу, а потім програв Київ Футзал з рахунком 6:9.

Авалон у першому турі поступився 0:4 Кардинал Авангарду, а у другому – нічого не вдіяв з Соколом та програв 2:4.

Зустріч виявилася результативною – команди засмутили одна одну 10 разів. З рахунком 7:3 перемогу відсвяткував Ураган.

У 4-му турі Ураган зіграє на виїзді з Сухою Балкою, а Авалон прийме на своєму майданчику Любарт.

