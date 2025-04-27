Сьогодні, 27 квітня, визначився володар Кубка України з футзалу 2024/25. Результат та огляд гри читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок України з футзалу 2024/25, фінал

Ураган (Івано-Франківськ) – Суха Балка (Жовті Води) – 6:4

Голи: Терентьєв, 7, 16, Приходько, 8, 37, Богославський, 34, Сіріцький, 38 – Ковальов, 27, Мілінький, 27, Ніжник, 32, 39

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Франківський Ураган та Суха Балка з Жовтих Вод (Дніпропетровська область) визначали переможця Кубка України. Суха Балка зуміла впродовж зустрічі навіть здійснити камбек з рахунку 0:3 – Ковальов, Мілінький та Ніжник результативно відповіли на дубль Терентьєва та гол Приходька.

Однак, Ураган дотиснув суперника – Приходько також оформив дубль, ще по голу до свого активу записали Богославський та Сіріцький. На це Суха Балка змогла відповісти лише голом Ніжника, тож франківці перемогли з рахунком 6:4 та вдруге поспіль (і четвертий раз у своїй історії) стали володарями Кубка України.

Додамо, що на шляху до тріумфу в "Фіналі восьми" Ураган здолав хмельницький Сокіл та столичний SkyUp.

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