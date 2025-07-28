Українцям не вистачило одного кроку до медалі ЧС-2025 у стрибках із 3-метрового трампліна
Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик посіли четверте місце у фінальному раунді змагань.
ЧС-2025 з водних видів спорту, стрибки з 3-метрового трампліна, чоловіки
1. Китай – 467,31 бала
2. Мексика – 449,28
3. Велика Британія – 405,33
4. Україна – 387,99
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Болюх та Оліферчик через кваліфікацію потрапили до вісімки найкращих, яка у фіналі розіграла медалі чемпіонату світу 2025 року, що проходить у Сінгапурі.
Українці у фінальних спробах провалили лише п’ятий стрибок, який був з найвищим рівнем складності, та отримали за нього від суддів найнижчі оцінки. Цей провал отримав наслідки – Болюх та Оліферчик завершили фінал із сумою 387,99 бала та посіли підсумкове четверте місце.
Золото чемпіонату світу 2025 виграли представники Китаю. Вони на 18,03 бала випередили спортсменів з Мексики. Бронзові нагороди виборов дует з Великої Британії.
Як відомо, наразі українська збірна виступає на чемпіонаті світу 2025 з водних видів спорту без медалей.
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