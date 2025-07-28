ЧС-2025 з водних видів спорту, стрибки з 3-метрового трампліна, чоловіки

1. Китай – 467,31 бала

2. Мексика – 449,28

3. Велика Британія – 405,33

4. Україна – 387,99

Україна показала найкращий результат за 6 років у фіналі технічної програми команд на ЧС-2025 з артистичного плавання

Болюх та Оліферчик через кваліфікацію потрапили до вісімки найкращих, яка у фіналі розіграла медалі чемпіонату світу 2025 року, що проходить у Сінгапурі.

Українці у фінальних спробах провалили лише п’ятий стрибок, який був з найвищим рівнем складності, та отримали за нього від суддів найнижчі оцінки. Цей провал отримав наслідки – Болюх та Оліферчик завершили фінал із сумою 387,99 бала та посіли підсумкове четверте місце.

Золото чемпіонату світу 2025 виграли представники Китаю. Вони на 18,03 бала випередили спортсменів з Мексики. Бронзові нагороди виборов дует з Великої Британії.

Як відомо, наразі українська збірна виступає на чемпіонаті світу 2025 з водних видів спорту без медалей.

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