Андрій Кучеренко, Петро Давиденко та Владислав Руднєв поповнили скарбничку збірної України на Всесвітніх іграх 2025 року.

Троє українців пробились у фінал Всесвітніх ігор-2025 з самбо – там на них чекають росіяни

Наші самбісти не залишили шансів росіянам у фіналах і здобули три золота у своїх вагових категоріях. Андрій Кучеренко (до 71 кг) розібрався з Роланом Зіннатовим – 6:1. Владислав Руднєв (до 79 кг) завоював перемогу над Ованесом Абгаряном з рахунком 3:0.

Останнім з українців свій фінал провів Петро Давиденко (до 88 кг), який зустрічався Абусупіяном Аліхановим.Петро поступався у рахунку, але на останніх секундах в драматичному стилі затис "нейтрального" суперника і вирвав перемогу – 4:1.

