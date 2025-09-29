Українські дзюдоїсти були поза конкуренцію у вазі до 100 кілограмів.

Збірна України з дзюдо виборола чотири нагороди на турнірі European Open-2025, який відбувся у Празі (Чехія), повідомляє Федерація дзюдо України.

Дзюдоїстка, яка відмовилася від України, виборола першу медаль для своєї нової країни

Одразу три медалі українські дзюдоїсти здобули у ваговій категорії до 100 кілограмів.

Чемпіоном став Заур Дуньямалієв. Він у вирішальній сутичці переміг земляка Олексія Єршова, який став срібним призером.

Бронзу у цій вазі здобув ще один українець Ярослав Давидчук.

Український дзюдоїст Саїд-Магомед Халідов здобув срібну медаль у категорії до 73 кг.

"Зміна спортивного громадянства була справою часу": у Федерації дзюдо України пояснили скандал з Литвиненко та Цуркан