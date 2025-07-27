Українці Аліна Комащук та Нікіта Кошман здобули бронзові нагороди на чемпіонаті світу з фехтування, який проходить у Тбілісі.

Аліна Комащук принесла для України вже третю медаль на ЧС у Тбілісі. Українка стартувала з 1/32 фіналу, а на шляху до півфіналу здолала німкеню Елізабет Гетте (15:7) та китаянку Фу Ін (15:6), повідомляє Федерація фехтування України.

Українка на ЧС із фехтування сенсаційно виграла у російської дворазової чемпіонки Олімпіади і майора армії РФ

На стадії 1/8 фіналу вона перемогла чинну чемпіонку, японку Місакі Емуру (15:12), а в 1/4 фіналу не залишила шансів дворазовій віце-чемпіонці Олімпійських ігор, француженці Сарі Бальзер. А от у півфіналі Комащук програла полячці Зузанні Чєслар (12:15), проте вперше вигравши медаль чемпіонату світу. У червні цього року Аліна виборола шосту загалом і першу особисту медаль (срібну) на чемпіонаті Європи. До слова, Комащук стала лише третьою українською шпажисткою, якій вдалось здобути особисту медаль на чемпіонаті світу після Ольги Харлан та Олени Хомрової.

А серед чоловіків справжньою сенсацією став 23-річний киянин Нікіта Кошман, який став лише п'ятим українським фехтувальником з особистою медаллю на чемпіонатах світу. На старті він здолав естонця Каспера Тафенау (15:14), після чого створив головну сенсацію, вибивши першого номера світового рейтингу FIE, бронзового призера Олімпійських ігор-2024, єгиптянина Мохамеда Ель-Сайєда (14:11).

У 1/8 фіналу Кошман переміг нідерландця Трістана Тюлена (15:12), а у чвертьфіналі взяв гору над чемпіоном світу серед юніорів, італійцем Маттео Галассі (15:13). Лише у півфіналі Нікіту зупинив чемпіон світу-2019 та чемпіон у командній першості паризької Олімпіади-2024 – угорець Гергей Шіклоші (9:15).

До цього аналогічне досягнення підкорювалось Максиму Хворосту (срібло 2003), Богдану Нікішину, Роману Свічкарю (бронза 2018) та Ігорю Рейзліну (бронза 2019, 2022).

Україна засудила рішення ФІДЕ щодо допуску жіночої збірної Росії до командного ЧС – висунута конкретна вимога