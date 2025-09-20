У Токіо відбувся черговий раунд чемпіонату світу зі спортивної ходьби. Як виступили українці – дізнайтесь в цій новині "Футбол 24+".

У ніч на 20 вересня в Токіо шість українських легкоатлетів виступили на змаганнях зі спортивної ходьби на дистанцію 20 км, повідомляє Суспільне Спорт.

У чоловічому фіналі найшвидшим серед українців був Микола Рущак, який став 26-м. Сергій Світличний прийшов 27-м, а ось Ігор Главан отримав четверту червону картку та був дискваліфікований на 14-му кілометрі.

У змаганнях жіночого розряду брали участь Марія Сахарук, Ганна Шевчук і Людмила Оляновська. Сахарук прийшла до фінішу 19-ю, Шевчук – 24-ю, а найкращий результат продемонструвала Оляновська, посівши 13-те місце.

Додамо, що Людмила Оляновська на Євро-2024 створила легендарний мем, в останній момент обігнавши іспанку Лауру Гарсію-Каро на дистанції 20 км, тим самим завоювавши бронзову медаль.

