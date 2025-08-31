Юлія Джима та Віталій Мандзин взяли участь у престижному змаганні City Biathlon-2025 у Німеччині.

Українські біатлоністи Юлія Джима та Віталій Мандзин долучилися до традиційної міської шоугонки в Дрездені.

Траса довжиною 2,3 км пролягала через центр міста вздовж Ельби й включала стрільбище на стадіоні Гайнца-Штеєра. Формат перегонів складався з кваліфікації та фіналу-масстарту, а кожен спортсмен мав по три додаткові патрони на стрільбу.

Жінки

Юлія Джима завершила кваліфікацію дев’ятою, маючи промахи на кожному рубежі. У фіналі українка чисто пройшла першу стрільбу й опинилася в топ-5, але згодом схибила двічі та фінішувала останньою. Перемогу вирвала бельгійка Лотте Лі, яка на останніх метрах випередила норвежку Кароліну Кноттен. Болгарка Мілена Тодорова, що довгий час лідирувала, посіла третє місце.

Чоловіки

Віталій Мандзин у кваліфікації став п’ятим, використавши додатковий патрон в стрільбі лежачи. У фіналі українець схибив тричі на перших двох рубежах, але відпрацював "стійки" без помилок і вийшов на шосту сходинку. Однак на дистанції суперники випередили Мандзина, і він фінішував восьмим.

У чоловічому заліку боротьба була особливо гострою. Першу половину гонки лідирував німець Юстус Штрелоу, але далі вперед вийшов француз Кантен Фійон-Майє. На заключному колі ривок здійснив Еррік Перро, який у підсумку й став переможцем. Другим фінішував Фійон-Майє, третім – чинний чемпіон Яков Фак.

