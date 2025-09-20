Українські фігуристи Артем Даренський і Софія Голіченко не пройшли відбір на Олімпіаду-2026.

У Пекіні відбувся кваліфікаційний турнір Skate to Milano, на якому фігуристи боролися за ліцензію для виступу на Олімпійських іграх 2026 року. Представники України не змогли потрапити в топ-3, повідомляє Суспільне Спорт.

Софія Голіченко та Артем Даренський отримавши від суддів 112,24 бала, фігуристи піднялися на п'яте місце із загальним результатом 169,41 бала. Але цього виявилось недостатньо для отримання ліцензії.

Таким чином Україна поновила свій антирекорд і втретє поспіль не зуміла відібратись на Олімпійські ігри у спортивних парах. Востаннє в парах наші спортсмени витупали на Олімпіаді ще у 2014 році.

У представників України ще залишається шанс в інших категоріях. 21 вересня Микита Погорєлов і Марія Пінчук виступатимуть у довільному танці, а Кирило Марсак – у програмі одиночного катання серед чоловіків.

