Українці боротимуться за медалі Всесвітніх ігор-2025 у Китаї у спортивній аеробіці
Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда стали учасниками фіналу.
Українські спортсмени Анастасія Курашвілі і Станіслав Галайда у змаганнях змішаних пар на Всесвітніх ігор-2025, які проходять у Ченду (Китай), успішно пройшли кваліфікацію.
За свій виступ на відбірковій стадії вони отримали 18,900 бала. Це дозволило їм посісти четверте місце.
Початок фіналу заплановано на 14:03 у п’ятницю, 15 серпня.
Збірна України на Всесвітніх іграх-2025 в інших дисциплінах у спортивній аеробіці не представлена.
