Збірну України не пускали на стадіон через офіційну форму, яка нагадувала національний прапор.

Президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк повідомив, що представники організаційного комітету висловили претензії щодо жакетів, у яких були одягнені українські спортсменки. Представникам України запропонували зняти форму, щоб отримати дозвіл на прохід.

"Ситуацію вирішили. Дійсно, такий інцидент трапився. Представники організаційного комітету пояснювали це тим, що форма нашої збірної, насамперед жакети дівчат, дуже нагадують прапор, і тому нема можливості випустити нашу збірну на стадіон.

Була вимога про те, що вони мають зняти жакети і вийти всією делегацією. Це насправді є відповідним порушенням. Ми знаємо, що подібні випадки виникали і на інших турнірах, які відбувались в Китаї. Тому зайняли спільну позицію про те, що це недопустимо, оскільки, як правило, форма національної збірної прив’язана до національної символіки.

Ті жакети, які мають наші дівчата, дійсно нагадують наш прапор. Фактично наполовину вони поділені на кольори нашого прапора. Для нас є принциповою позицією, що вони мають виходити в тій формі, яка підготовлена для участі в турнірі".

Втім, ситуацію вдалося владнати. В оргкомітеті Всесвітніх ігор пояснили інцидент помилковими діями персоналу безпеки.

"По факту маємо те, що питання вирішене. Воно сформульоване таким чином, що це не політичне рішення організаційного комітету, це, можливо, недопрацювання самих співробітників, які забезпечували безпеку на стадіоні і в тих селищах, в яких перебувають спортсмени", – сказав Шевляк для телеканалу Перший.

Нагадаємо, Всесвітні ігри-2025 проходять у китайському місті Ченду. Українські спортсмени будуть представлені у 19 видах спорту.

