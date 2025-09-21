21-річний український фігурист Кирило Марсак стикнувся з крадіжкою особистого майна після виступу в короткій програмі на кваліфікаційному турнірі Олімпіади-2026, що проходить у Пекіні (Китай).

Марсак повідомив, що в роздягальні, де він та інші учасники залишали свої речі, хтось порвав його пакет з іграшками та вкрав їх.

"Вони лежали в роздягальні, доступ до якої є тільки у фігуристів", – повідомив український фігурист.

Пізніше Марсак виступив із додатковим поясненням.

"Хочу уточнити: мова не про іграшки, а про те, що це сталося в роздягальні, яка вважається "безпечним місцем". Там же були мої ковзани й костюм. На щастя, з екіпіровкою нічого не сталося. Дуже сумніваюся, що це зробив хтось із нейтральних спортсменів!

Я дуже вдячний усім, хто написав мені добрі слова! І, звичайно ж, це було опубліковано не для того, щоб розпалити конфлікт, а просто для того, щоб показати, що навіть такі ситуації можуть трапитися. І всім варто дбайливіше ставитися до своїх речей. Передаю любов", – написав Марсак у мережі Х.

