Український велогонщик італійської команди Team Solution Tech – Vini Fantini Кирило Царенко став переможцем загального заліку престижної багатоденки Tour of Hainan (Китай).

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У п'ятницю, 11 квітня, на завершальному п’ятому етапі українець фінішував 28-м, але доробку, створеного раніше, йому вистачило, щоб впевнено утримати лідерство і зберегти свою 4-секундну перевагу над румуном Крістіаном Раїляну в генеральній класифікації.

Нагадаємо, "жовту майку" лідера українець отримав після тріумфу на третьому етапі велогонки, який і визначив його підсумковий успіх.

Варто зазначити, що Tour of Hainan входить до Про серії – другого за силою дивізіону світового велоспорту. Це найгучніший успіх у професійній кар’єрі 24-річного Царенка.

До слова, минулого року Кирило тріумфував в одноденній велогонці Cupa Max Ausnit у Румунії. Також у 2024-му Кирило виграв італійську одноденку Grand Prix Santa Rita.

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